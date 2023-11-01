خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 دور ثالث “من هنـــا”

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن موقع رابط نتائج الدور الثالث عام 2023 وايضا عن اعتماد الدور الثالث للمراحل الدراسية وقد احتوى أيضا القرار السادس الاعدادي والثالث المتوسط وكان ذلك لمنح فرصة للطلاب والطالبات حتى يخضعون لهذه الاختبارات ويقومون بالانتقال للعام الدراسي الذي يليه ولمعرفة المزيد من المعلومات ومعرفة خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم تابعوا معي هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 دور ثالث

استعدت جميع الطلاب بشكل جيد جدا وتم الخضوع الى الامتحانات الان حيث بدأ رفع النتائج الخاصة السادس الابتدائي في بعض المحافظات والبعض الآخر مستمر في الإعلان عنها حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم ولمعرفة خطوات الاستعلام الكترونيا ومعرفة رابط موقع وزارة التربية العراقية هناك عده خطوات يجب الالتزام بها بعناية حتى تظهر النتيجة المراد الاستعلام عنها تابعوا معي النقاط التالية: