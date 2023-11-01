“من هنــا” رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي .. معرفة قيمة الزيادة الجديدة 2023

مع بداية شهر نوفمبر 2023 يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 حيث يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 نوفمبر 2023 وتم زيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة 15% بداية من شهر نوفمبر 2023 حسب قرارات رئيس الجمهورية وذلك لمساندة جميع الأسر من محدودي الدخل لتوفير حياة كريمة للكثير من المواطنين ويمكن الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن يمكن الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي حيث يتم صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة ويستفيد الكثير من المواطنين المصريين من معاش تكافل وكرامة كما سيتم زيادة عدد الأسر التي تستحق الحصول على معاش تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة ويمكن الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة عبر الخطوات التالية :

أولًا يجب الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا. ثم قم بكتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة بشكل صحيح. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر قيمة معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2023 وذلك بالزيادة الجديدة والتي تصل إلى 15 % ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 30 مليون مواطن مصري يستفيد من معاش تكافل وكرامة وسيتم زيادة عدد الأسرة في معاش تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة بتوجيه من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.