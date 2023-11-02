ايه اليوم الحلو دا !! مرتب كامل ومفيش ضرائب تاني|| شوف لو أنت ضمن تلك الشريحة مش هتدفع ضريبة على دخلك

شوف لو أنت ضمن تلك الشريحة مش هتدفع ضريبة على دخلك في ظل سعى الحكومة المصرية لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري، وتحقيق العدل والمساواة الاجتماعية، صدق اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار تعديد قانون الضريبة على الدخل.

قانون الضريبة على الدخل والفئات المستفيدة

صدق اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار تعديل قانون الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الاقتصادي على فئات محدودي الدخل، وتحقيق المساواة الاجتماعية، حيث تم إعفاء شريحة من العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص من الضريبة على الدخل.

الفئات المعفاة من الضريبة على الدخل هي الشريحة الي يبلغ إجمالي الدخل السنوي لها 45 ألف جنيه، بينما يتم احتساب الضريبة على الدخل وفقاً لكل شريحة فيما زاد عن الحد الأدنى الموضحة سلفاً.

وبذلك يعفى من الضريبة على الدخل كل من يتقاضى 3750 جنيهاَ شهرياً، ويتم احتساب الضريبة لكل موظف “عام/ خاص” زاد دخله عن الحد الأدنى بحساب الضريبة على مازاد عن الحد الأدنى.

جدول شرائح الضريبة على الدخل بعد التعديل الجديد