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طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة “من هنــا” .. تحميل كشوفات المقبولين مجانًا بصيغة pdf
الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة تعتبر وسيلة رئيسية يلجأ إليها الكثيرون في مصر خلال الوقت الحالي للاستعلام عن الأسماء الجديدة المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئاسية لزيادة معاش الدعم النقدي بنسبة 15%.
الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة
يمكنك الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 عبر موقع بوابة الاستعلام والشكاوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك باتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- اختيار أيقونة “تكافل وكرامة” من الصفحة الرئيسية.
- إدخال رقم الهوية الوطنية المكون من 14 رقمًا للشخص المتقدم.
- تحديد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه.
- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد من معاش تكافل وكرامة.
- الضغط على كلمة “استعلام”.
- انتظر لبضع ثوانٍ حتى تظهر جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.
المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة
للتقديم على معاش تكافل وكرامة، يجب تقديم المستندات التالية:
- صورة بطاقة الرقم القومي للأفراد البالغين (من 18 عامًا فأكثر).
- قيد مدرسي لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا.
- قيد طالب جامعي إذا كان أحد أفراد الأسرة يلتحق بالتعليم العالي.
- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية إذا كان هناك حالات مرض مزمن أو إعاقة.
- صورة قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق إذا كانت هناك علاقة زواجية أو طلاق.
- صورة شهادة ميلاد الأفراد المعنيين بالدعم.
- صورة من بطاقة التموين إذا كانت متاحة ومسجل عليها اسم مكتب التموين.
- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة في حالة الأرامل.
- صورة شهادة الهجرة أو ما يثبت الانفصال (إذا كان هناك).
- صورة إقرار الوصاية إذا كان هناك أيتام في الأسرة.
- صورة شهادة السجن إذا كان هناك حالات سجن للأب أو الأم.