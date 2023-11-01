المعهد الفلكي للبحوث “يبشر المواطنين بشأن موعد شهر رمضان 2024” .. أجمل 100 دعاء مستجاب في رمضان

موعد شهر رمضان 2024 مع اقتراب نهاية العام 2023 واقتراب العام الجديد 2024، يبدأ البحث والاستعداد لشهر رمضان 2024، حيث يسعى المسلمون لمعرفة موعد هذا الشهر الكريم الذي يعد فرصة لأداء فريضة الصوم.

موعد شهر رمضان 2024

وفقًا للتقويم الميلادي الحالي، تبقى مدة أربعة أشهر وإثنا عشر يومًا على حلول شهر رمضان لعام 2024 ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024، ويعتبر شهر رمضان الشهر المقدس بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، ومن المفترض أن يكون مدته 30 يومًا، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تاريخ بداية شهر رمضان 2024 بناءً على رؤية هلال شهر شعبان.

موعد ليلية القدر

وعلى الرغم من تباين وجهات نظر العلماء حول تحديد موعد ليلة القدر ويعتقد بشكل شائع أنها تقع في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتحديدًا خلال الليالي الوترية، هذه الليالي تشمل الليالي الوترية التي هي الـ 21 والـ 23 والـ 25 والـ 27 والـ 29 من هذا الشهر الكريم.

موعد صلاة التراويح في شهر رمضان

تقام صلاة التراويح في شهر رمضان بعد صلاة العشاء في المساجد ويحرص كثير من المسلمين على أداء هذه الصلاة الخاصة خلال هذا الشهر الفضيل، وينبغي للمسلمين في شهر رمضان أن يبدي اخلاصهم في العبادة، والابتعاد عن الخطايا، وأداء الصلوات في أوقاتها المحددة، وقراءة القرآن، بالإضافة إلى ذلك يشجع على صلة الأرحام والتواصل الاجتماعي الإيجابي خلال هذا الشهر المبارك.