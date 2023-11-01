“هنــا” خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي والحصول على كارنية الخدمات المتكاملة 2023

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي نتائج الكشف الطبي للأشخاص ذوي الإعاقات الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تشكل موضوع اهتمام كبير للمواطنين، تلك النتائج تعتبر جزءًا مهمًا من العملية التي تجعلهم مؤهلين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وتم تقديم هذه البطاقة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تقديم العديد من الخدمات والمزايا للأفراد ذوي الإعاقات المختلفة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع المجالس الطبية المخصصة .

. على الصفحة الرئيسية، ستجد شرحًا لأنواع الحالات التي يمكن أن تشملها نتيجة الكشف الطبي.

ستظهر لك مجموعة من البيانات التي تتضمن “بيانات أساسية، غير مستوف الأوراق، تم الكشف، إعادة عرض، مرتجع إلى اللجنة، تم تحويل الطلب للتضامن”.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية المكون من 14 رقمًا.

انقر على “بحث”.

ستظهر نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين، يجب توفير الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على تقرير طبي من المجلس الطبي.

يجب أن يكون المتقدم مصابًا بإعاقة تتضمن الخدمات المتكاملة.

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا وأن يكون عمره لا يقل عن 18 عامًا.

يجب أن تتضمن الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة.

كارت الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين توفر العديد من المزايا والخدمات لأصحاب الاحتياجات الخاصة في مصر، ويمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من هذه البطاقة في جميع محافظات البلاد. للحصول على البطاقة ومعرفة مواعيد إجراء الكشف الطبي، يمكن زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة.