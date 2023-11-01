الشروط والخطوات “وظائف بنك مصر للخريجين الذكور والإناث وللطلاب .. سارع في التقديم الآن

يبحث الكثير من الشباب حديث التخرج عن وظائف بنك مصر للخريجين حيث أعلن بنك مصر عن مجموعة من الوظائف الشاغرة عبر موقعه الرسمي وتوجد مجموعة كبيرة من الوظائف الخالية بالكثير من التخصصات الإدارية التي تتطلب الحصول على مؤهلات عليا لكافة الخريجين الجدد وأصحاب الخبرة وخلال السطور التالية نكشف عن وظائف بنك مصر للخريجين والشروط والاوراق المطلوبة للتقديم.

وظائف بنك مصر للخريجين

تم الإعلان عن مجموعة كبيرة من وظائف بنك مصر للخريجين في التخصصات المختلفة وذلك وفق شروط معينة حيث تتوفر وظائف شاغرة في قسم خدمة العملاء واستكمال معاملات الحساب ، ووظائف أخرى متعلقة بالكثير من الخدمات البنكية وإليكم شروط التقديم على وظائف بنك مصر للخريجين.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 28 عام.

يجب أن يكون المتقدم من خريجي الأعوام التالية “2021-2022-2023”.

يجب أن لا يتملك المتقدم أقارب يعملون في بنك مصر.

تتوفر الوظائف في محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والقناة وأسوان في جميع فروع بنك مصر في المحافظات التي تم ذكرها.

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر للخريجين

بعد التعرف على شروط التقديم على وظائف بنك مصر للخريجين يريد الكثير معرفة كيفية التقديم على وظائف بنك مصر للخريجين حيث يجب اتباع الخطوات التالية :