“الآن بدون رقم قومي” رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي والسداد إلكترونيًا

يبحث الكثير من مستخدمي الخط الأرضي وعملاء الشركة المصرية للاتصالات عن رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي حيث أعلنت شركة وي عن صدور فاتورة الخط الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وذلك بداية من يوم 15 أكتوبر الماضي وفي حالة تأخر دفع فاتورة الخط الأرضي يتم تحويل الخدمة إلى استقبال يوم 15 نوفمبر 2023 وخلال السطور التالية نكشف عن رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي.

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة عن رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي حيث يتم تحويل الخدمة إلى استقبال في حالة تأخر السداد حتى يوم 15 نوفمبر 2023 و يتم قطع خدمة الخط الأرضي والإنترنت في حالة عدم الدفع حتى شهر ديسمبر القادم ودفع غرامة مالية قيمتها 10 جنيهات وإليكم رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي

أولًا يجب الدخول عبر موقع شركة We. ثم يجب الضغط على الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي. ثم قم بتسجيل كود المحافظة ورقم الخط الارضي. ثم اضغط على “أظهر الفواتير”. كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الاتصال بالخط الساخن “19777”.

كيفية دفع فاتورة الخط الارضي

أتاحت شركة وي الكثير من الطرق لدفع فاتورة الخط الأرضي للتسهيل على المواطنين حيث يمكن السداد من خلال خدمة الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة أو من خلال سنترال شركة وي أو عبر خدمة فوري أو مصاري أو عبر فودافون كاش أو خدمة سداد ، ومن الجدير بالذكر أنه تم تحويل أكثر من 11 مليون مستخدم لخدمة الخط الأرضي إلى استقبال لعدم دفع فاتورة الخط الارضي وتأخر السداد.