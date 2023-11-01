زيادة جديد 40% “موعد صرف معاشات نقابة المعلمين شهر نوفمبر” خطوات الاستعلام 2023

تزامنًا مع بداية شهر نوفمبر 2023 يبحث الكثير عن موعد صرف معاشات نقابة المعلمين شهر نوفمبر حيث يتم صرف المعاشات في الأول من كل شهر وقد أعلن نقيب المعلمين أنه تم توفير معاش شهر نوفمبر 2023 للأعضاء المستحقين وسيتم توفير المعاش للورثة فور توفر الموارد اللازمة ، كما أكد أن نقابة المعلمين تبذل الكثير من الجهود لتوفير المعاشات كل 3 أشهر في ظل زيادة كبيرة للمستحقين للمعاش نقابة المعلمين خلال الفترة الماضية وخلال السطور التالية نكشف عن موعد صرف معاشات نقابة المعلمين شهر نوفمبر.

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين شهر نوفمبر

ازدادت عمليات البحث من قبل الكثير من المواطنين المستحقين لمعاش نقابة المعلمين عن موعد صرف معاشات نقابة المعلمين شهر نوفمبر حيث يبدأ صرف معاش نقابة المعلمين يوم الاربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 ونفى نقيب المعلمين “خلف الزناتي” الكثير من الأخبار المنتشرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من تغيير مواعيد صرف معاشات نقابة المعلمين أو تقليل عدد دفعات صرفها وأكد أن جميع الأخبار المؤكدة يتم الإعلان عنها من قبل الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية فقط.

أماكن صرف معاش نقابة المعلمين

تواجه نقابة المعلمين الكثير من التحديات في الفترة الاخيرة من توفير دفعة المعاشات كل 3 أشهر حيث حيث يزداد عدد المستحقين لمعاش نقابة المعلمين كل عام يحال إلى المعاش كل عام أكثر من 40 ألف معلم على مستوى الجمهوري ومن الجدير بالذكر أن آخر دفعة معاشات قد تم صرفها تقدير ب 135 مليون جنيهًا ، ويمكن صرف معاش نقابة المعلمين من البنوك التجارية أو من خلال ماكينات الصرف الآلي.