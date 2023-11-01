الحق اشتري شهادات بنك مصر الجديدة من التطبيق الرسمي “بأعلى عائد شهري” 2023

شهادات بنك مصر خلال هذه الفترة، يبحث المواطنون عن وسائل متنوعة للتوفير، ويميلون إلى النظر في شهادات الادخار التي تُقدمها المصارف المصرفية، بنك مصر يعرض شهادات ادخار بعوائد مغرية تصل إلى 22% في ظل ارتفاع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، وذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية ومعدل التضخم الارتفاع فيهما خلال الفترة الأخيرة، ويمكن للمواطنين الاطلاع على هذه الشهادات من خلال الموقع الرسمي لبنك مصر، وقد طرح البنك مجموعة متنوعة من الشهادات التي تناسب جميع العملاء، حيث تبدأ الأسعار من 1000 جنيه مصري فأكثر.

شهادات بنك مصر

قرر بنك مصر، البنك الأقدم في تاريخ الدولة المصرية، طرح مجموعة متميزة من شهادات الادخار بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، وذلك نتيجة لارتفاع سعر الدولار والتضخم الاقتصادي الذي تشهده مصر في الفترة الأخيرة، ومن بين هذه الشهادات تبرز شهادة “ابن مصر” التي تتميز بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 22%. تلقت هذه الشهادة إقبالًا كبيرًا من قبل العملاء خلال شهر أكتوبر 2023.

بعض أنواع شهادات بنك مصر تشمل:

شهادة ابن مصر.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير السنوي.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنوي.

شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي.

شهادة بعائد 66%.

يذكر أن بنك مصر يقدم أيضًا خدمات تمويلية متنوعة لأعضاء النقابة، بما في ذلك تمويلات لشراء السيارات وتمويلات نقدية وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتهدف هذه البرامج التمويلية إلى تعزيز سياسة الشمول المالي وتوفير تسهيلات مالية بشروط ميسرة، بالإضافة إلى ذلك يقدم البنك حسابات توفير بعوائد مميزة وشهادات ادخارية ذات عائد تنافسي مثل شهادة “رد الجميل” للعملاء الذين تجاوزوا سن 60 عامًا، هناك أيضًا شهادة بعائد أعلى في السوق المصرفية بنسبة 66% لمدة 3 سنوات يتم صرفها في نهاية المدة، ويجري العمل على طرح منتجات إضافية لتلبية احتياجات العملاء.