اســـتعلام رســـمي | كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة 2023 منصة مظلتي| وزارة العمل العراقية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة 2023 منصة مظلتي هي أهم الأمور التي تشغل الشارع العراقي خلال تلك الفترة، ويأتي ذلك عقب التصريح الرسمي للسيد وزير العمل العراقي أحمد الأسدي عن انتهاء الجهات المختصة بشكل كامل من فحص كافة طلبات تسجيل منحة العاطلين عن العمل والحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، وأشار الأسدي أن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة السادسة pdf منصة مظلتي متاحة الآن أمام الجميع للاستعلام.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تنزيل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة السادسة عبر منصة مظلتي يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول منصة مظلتي من هنااااااااااااااااااااااااا

ثم تحديد الأيقونة الخاصة ب أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ويتم تحديد الوجبة السادسة.

لحظات ويتم الانتقال إلى صفحة جديدة وهي الصفحة الخاصة بالاستعلام والتي تتطلب تدوين عدد من البيانات وهي:

رقم الهوية.

المحافظة التابع لها المواطن.

وأخيراً الضغط على “تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة”.

وهنا تظهر أمام المستعلم كافة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة pdf وتبدأ مرحلة البحث عن اسم المستعلم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

ان يكون المتقدم عراقي الجنسية. أعدد أفراد الأسرة لا يقل 4 أفراد. بالنسبة للرجال لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام، والسيدات لا يقل العمر عن 15 عام ولا يتجاوز ال55 عاماً. أن لا يكون المتقدم من مالكي العقارات أو الأصول ذات القيمة المالية العالية. يجب أن لا يكون مقدمي طلب الحصول على الرعاية الاجتماعية ممن يضمنهم التأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي.

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