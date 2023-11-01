رسميًا “موعد امتحانات نصف العام لجميع سنوات النقل” وضوابط دخول الامتحان 2023

موعد امتحانات نصف العام لجميع سنوات النقل يتساءل الطلاب في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول ليتمكنوا من التحضير لها من خلال المذاكرة والمراجعة بما يكفي، ومن المتوقع أن ينتهي الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

موعد امتحانات نصف العام لجميع سنوات النقل

وفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد بدأ الفصل الدراسي الأول في 30 سبتمبر 2023 ومن المقرر أن ينتهي في 25 يناير 2024، وستبدأ امتحانات التيرم الأول يوم الأحد 14 يناير 2024، وأما امتحانات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية وجدارات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية، فمن المقرر أن تنطلق يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

إجازة منتصف العام 2023-2024

وفقًا للخريطة التي نشرتها وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي للعام 2023-2024 يوم السبت 27 يناير 2024، وتمتد هذه الإجازة لمدة أسبوعين، حيث تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024، هذه الإجازة توفر للطلاب والمعلمين راحة واستراحة خلال منتصف العام الدراسي للاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

من المعلومات الرسمية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد 2023-2024 سيبدأ يوم السبت 10 فبراير 2024، وسيستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024، بالإضافة إلى ذلك ستبدأ امتحانات الترم الثاني في يوم السبت 25 مايو 2024، وستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة في السبت 15 يونيو 2024.