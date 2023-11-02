العشبة السحرية.. هترجع شباب لو عمرك فوق ال 70 وهتندم أنك ما استخدمتها من زمان

تحرص جميع السيدات بالعناية بالبشرة والحصول على بشرة مشدودة ونضرة خالية من التجاعيد التي تسبب لها الازعاج والاحراج في العديد من المواقف، حيث تتعرض البشرة إلى البهتان نتيجة للعديد من العوامل المختلفة مثل العادات الخاطئة في تنظيف البشرة وعوامل الجو وأشعة الشمس أو التقدم في السن، لذلك تلجأ إلى استخدام المكياج لإخفاء هذه العيوب فهو يعطي نتائج مؤقته ولكن استخدمي وصفة اليوم حيث انها احدى الوصفات الطبيعيه التي لها نتائج دائمة على البشرة.

وصفة بذور الكتان لازاله التجاعيد

بذور الكتان أحد الأعشاب الطبيعية التي لها فوائد كثيرة للبشرة ويساعد في إعطاء نضارة للبشرة والتخلص من التجاعيد وعلامات تقدم السن وتقضي على البقع والاسمرار ويمكن استخدامها من خلال مكونات التالية:

كبسوله من فيتامين ايه.

ورق غار.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت الزيتون.

كوب من الماء.

طريقه تحضير الوصفه

يمكن تحضير وصفة بذور الكتان لازاله التجاعيد عن طريق القيام بعدد من الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

ضعي الماء في وعاء على نار هادئة ثم ضيفي بذور الكتان وورق الغار واتركي من المكونات تغلي لمدة خمس دقائق.

ارفعي الوعاء من على النار وقومي بتصفيته واتركيه حتى يبرد

ضيفي كبسوله فيتامين اي وزيت جل الصبار وزيت الزيتون واخلطي بالمكونات واحتفظي بها في اناء محكم الغلق.

طريقة الاستخدام

تستطيعي استخدام وصفة بذور الكتان لازاله التجاعيد بالطريقة الآتية:

اغسلي الوجه جيدا وجففيه ثم ضعي عليه كمية مناسبه من الخليط واتركيه لمدة 30 دقيقة او اكثر ثم اغسلي الخليط بالماء الفاتر، ويستخدم الخليط مره واحدة يوميا قبل النوم للحصول على نتائج رائعة.