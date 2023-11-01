طريقة عمل البسبوسة المرملة في 10 دقائق

البسبوسة تعتبر من أشهر الحلويات في المطبخ الشرقي، وهي تتميز بقوامها الهش المقرمش وطعمها اللذيذ الذي يذوب في الفم تعتبر البسبوسة وجبة للكثير من الأشخاص في الاحتفالات والمناسبات الخاصة وتعتبر طريقة تحضيرها سهلة ويمكن القيام بها في المنزل في هذا المقال سوف نعرض مكونات البسبوسة وطريقة تحضيرها.

مكونات البسبوسة

لتحضير البسبوسة ستحتاج إلى المكونات الاتية.

كوب ونصف من السكر. كوب ونصف من الحليب. كوب ونصف من السمن. ملعقتين من عسل النحل. ثلاثة أكواب من السميد المخصص للبسبوسة. ملعقة بيكنج بودر. ملعقتين من جوز الهند. عصير ليمونة.

طريقة تحضير البسبوسة

إليك الخطوات البسيطة لتحضير البسبوسة.

في قدر كبير ضع كوب ونصف من السكر وقم بتسخينه على نار متوسطة حتى يصبح لونه ذهبياً. بعد ذلك أضف كوب ونصف من الحليب وكوب ونصف من السمن وملعقتين من عسل النحل إلى السكر المذاب قم بالتحريك حتى تتجانس المكونات تمامًا. أضف ثلاثة أكواب من السميد المخصص للبسبوسة إلى القدر وقم بإضافة ملعقة بيكنج بودر و ملعقتين من جوز الهند الي الخليط ثم قم بالتحريك بلطف حتى تتجانس المكونات. يجب أن تكون العجينة طرية وليست جافة. سخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ادهني الصينية بالسمن واسكب العجينة في الصينية بطريقة متساوية. ضع الصينية في الفرن الساخن ثم اتركها لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون. بعد أن تنضج البسبوسة قم بسكب الشربات الساخن على البسبوسة واتركها لمدة 5 دقائق لتتشرب الشربات تماماً. يفضل تغطية الصينية بورق الألومنيوم أو غطاء للحفاظ على رطوبة البسبوسة اترك البسبوسة حتى تبرد تماماً قبل تقديمها.

يمكن تزيين البسبوسة بالمكسرات المفرومة مثل اللوز أو الفستق حسب الرغبة يمكنك قطع البسبوسة إلى قطع مربعة أو مثلثات وتقديمها كحلوى لذيذة في المناسبات الخاصة أو تقديمها مع الشاي أو القهوة.