جدول العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات | خبر سعيد لاصحاب المعاشات من هيئة التأمينات الاجتماعية

جدول العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات، زادت الاهتمام بالبحث عن جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة لعام 2023، وذلك بعد أن أُحيلت دعوى من قبل رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تهدف إلى تأمين الموارد المالية للمطالبة بصرف الحقوق المالية وفقًا لحكم الإدارية العليا المتعلق بالعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وتم تكليف خبراء من وزارة العدل جنوب القاهرة بتقديم تقرير يُلخص الطلبات المقدمة في الدعوى، سنعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع من خلال هذا التقرير.

جدول العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات

جدول العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات كالتالي:

الفئة الأولى: من يتقاضون معاشات شهرية أقل من 2000 جنيه – سيتم صرف العلاوة بالكامل في أكتوبر 2023.

الفئة الثانية: من يتقاضون معاشات شهرية بين 2000 و3000 جنيه – سيتم صرف العلاوة بنسبة 21% في أكتوبر 2023.

الفئة الثالثة: من يتقاضون معاشات شهرية أكثر من 3000 جنيه – سيتم صرف العلاوة بالكامل في أكتوبر 2023.

المستفيدين من العلاوات الخمس

تم تحديد الأشخاص الذي يسري عليهم جدول العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات لعام 2023 يشملون:

الأشخاص الذين خرجوا على المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2016.

الذين خرجوا على المعاش قبل 30 يونيو 2005.

الذين خرجوا على المعاش بعد 1 يوليو 2006.

الذين خرجوا على المعاش بعد 1 يوليو 2007.

الذين خرجوا على المعاش بعد 1 يوليو 2008.

الذين خرجوا على المعاش بعد 1 يوليو 2009.

الذين خرجوا على المعاش بعد 1 يوليو 2010.

الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس

للتحقق من العلاوات الخمس: