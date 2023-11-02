“بكم الريال النهاردة”.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 نوفمبر

يهتم الكثيرون بالبحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 نوفمبر في البنوك المصرية، حيث يعمل العديد من المصريين في المملكة العربية السعودية ويهتمون بمتابعة سعر الريال خاصة عند تحويل أموالهم المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 نوفمبر:-

يتمثل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية فيما يلي:

وبلغت قيمة واحد ريال السعودي حوالي 8.24 جنيه مصري، وتساوي الخمسة ريال سعودي حوالي 41.2 جنيه مصري، كما تساوي العشرة ريال سعودي حوالي 82.24 جنيه مصري، أما الخمسة والعشرون ريال سعودي فتبلغ حوالي 206 جنيه مصري، وقيمة الخمسين ريال سعودي تبلغ 412 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:-

يبحث المواطنين عن سعر الريال السعودي في جميع البنوك المصرية والتي تتمثل في الآتي:

• وجاء سعر الشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي حوالي 8.23 جنيه، أما سعر البيع فحوالي 8.25 جنيه.

• وجاء سعر الشراء في المصرف العربي الدولي AIB هو 8.22 جنيه ، أما سعر البيع فهو 8.23 جنيه.

•وجاء سعر الشراء في البنك الأهلي المصري هو 8.22 جنيه، أما سعر البيع فهو 8.23 جنيه.

•وجاء سعر الشراء في بنك مصر هو 8.22 جنيه، أما سعر البيع فهو 8.23.

•وجاء سعر الشراء في بنك الإسكندرية هو 8.20 جنيه، أما سعر البيع فهو 8.21 جنيه.

•وجاء سعر الشراء في البنك العربي الأفريقي حوالي 8.28 جنيه مصري، أما سعر البيع فهو 8.24 جنيه.