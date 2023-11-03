“هنيالك ومكتوبالك ياحج”.. رابط التقديم على قرعة الحج في مصر 2023/2024 والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

مع بداية موسم التقديم الحج، يجب أن تعرف ما هي الشروط اللازمة للقبول في القرعة، هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية أن التقديم على القرعة مستمر حتي يوم 6 نوفمبر للعام الجديد 2024، وسوف يتم الإعلان عن ميعاد التقديم القرعة على موقع البوابة المصرية الموحدة.

أهم الشروط التي يجب توافرها للتقديم على قرعة الحج في مصر 2023/2024:-

أن يتلقى المتقدم للفرع على لقاحات فيروس كورونا، وأي جرعات تطعيمية يأخذها قبل السفر، ولابد أن يقدم شهادة تثبت أنه بالفعل أخذ الجرعات كاملة.

أن لا يكون ممن سبق لهم الحج في مواسم سابقة، حتي لا يتم رفض طلبه مباشرة ً من قبل وزارة الداخلية.

أن يتمتع المتقدم للقرع على موسم الحج بالجنسية المصرية، وذو عقل رشيد، وعمره فوق الخامس والعشرين من عمرهِ.

لا يجوز للمتقدم لموسم الحج أن يتنازل عن حقه في الحج لأحد أفراد عائلته مهما بلغت صلة القرابة، ولكن يجوز أن يتنازل الابن والابنة لاحدي والديه بشرط أن لا يكون سبق لهم الحج في مواسم سابقة، وأن يكونا ذو صحة جيدة لتحمل أعباء أداء الفريضة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرعة الحج في مصر 2023/2024:-

في الوقت الراهن أصبح هناك سهولة في معرفة ما هي الاوراق المطلوبة للتقديم على موسم الحج، من خلال زيارة موقع وزارة الداخلية وطرح السؤال.

نموذج تم تنسيقه مسبقًا متوافر في أقسام الشرطة، حيث يتم التقديم طلب الحج بواسطة هذا النموذج.

ويتوافر ايضا هذا النموذج إلكتروني يمكن أن يملئه المتقدم الكترونيًا دون التوجه لأقسام الشرطة.

ولكي تقدم على هذا النموذج ورقيا لابد من توافر عدة أوراق منها:

بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر.

صورة من البطاقة الشخصية وتكون سارية لفترة قادمة.

لابد علي المتقدم للقرع أن يقدم بيان حالة صحية، وتحديد مرضه أو أي شكوي إذا وجدي.

إحضار شهادة تثبت أنه تلقى لقاحات فيروس كورونا كاملة، وأخذ جرعة المصل التنشيطية.

البيانات المطلوبة للتقديم لموسم الحج الكترونيًا

كتابة الاسم رباعي كما هو مكتوب بالبطاقة.

كتابة الرقم القومي المكتوب في البطاقة الشخصية.

كتابة رقم المحمول الخاص بالمتقدم مع كتابة رقم أحد أقاربه للتواصل معه عند الضرورة.

إرفاق ما يثبت أن المتقدم للقرع على موسم الحج يتمتع بصحة جيدة.

رابط التقديم على قرعة الحج في مصر 2023/2024:-

أعلنت وزارة الداخلية عن الطرق المختلفة للتقديم على موسم الحج، وذلك عن طريق اي قسم شرطة أو مديرية الأمن دون التقيد بالمنطقة السكنية للمتقدم.

ويمكن أن يتم التقديم إلكترونيا من خلال رابط وزارة الداخلية من هنا.

ويمكن أيضا أن يتم التقديم عن طريق الاتصال علي هذا الرقم 2793000_20.