نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث الرصافة الثانية وجميع المحافظات 2023 بالاسم والرقم الامتحاني على موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث الرصافة الثانية، بدأت وزارة التربية في العراق بالإعلان عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث في شتى المحافظات العراقية، وذلك حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم، وذلك حيث يتم الإعلان عن النتائج في كل محافظة على حدة وليس بشكل مركزي حيث تنتهي كل مديرية تعليمية من تصحيح أوراق إجابات الطلاب وفوراً يتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية العراقية، ومن خلال السطور القادمة نتابع معكم كل تفاصيل إعلان تلك النتائج.

نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث الرصافة الثانية

يتطلع الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث الرصافة الثانية وباقي المحافظات لعام 2023، حيث قامت وزارة التربية العراقية بالفعل باعتماد نتائج الدور الثالث لبعض المحافظات، فتم بالفعل رفع نتائج الدور الثالث في بعض المحافظات مثل (الكرخ1,2,3 – واسط – القادسية – الرصافة 1 – الأنبار – كركوك – ميسان – المثنى -كربلاء)، وما زالت نتائج المحافظات الأخرى قيد الانتظار، وأعلنت مديرية التربية في محافظة بغداد عن إعلان نتائج طلاب الرصافة الثانية صباح غداً الخميس 2 نوفمبر 2023 تمام الساعة التاسعة 9:00 صباحاً.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023

نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث الرصافة الثانية، يمكن للطلاب الاستعلام عن تلك النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:-