الكهرباء هتقطع امتا!!”.. رسمياً إعلان جدول انقطاع الكهرباء الجديد في جميع محافظات مصر 2023

بعد انتهاء فصل الصيف توقع المواطنين في مصر استقرار الإمدادات الكهربائية في منازلهم وانتهاء أزمة انقطاع الكهرباء، ولكن تفاجأ الكثيرون بانقطاعات متكررة للكهرباء استمرت لساعات في بعض المحافظات، بعد جدل واسع بين المواطنين أعلنت وزارة الكهرباء عن تعديل جدول تخفيف الأحمال في مختلف المناطق نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، فيما يلي سوف نوضح لكم جدول تخفيف الأحمال في المحافظات.

جدول تخفيف الأحمال في المحافظات

الإسكندرية : تغيير في مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 12 ظهرًا ويبدأ قطع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا ولمدة ساعتين.

: تغيير في مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 12 ظهرًا ويبدأ قطع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا ولمدة ساعتين. الفيوم : تخفيف الأحمال يبدأ من الساعة 12 ظهرًا إلى 12 منتصف الليل لمدة ساعتين.

: تخفيف الأحمال يبدأ من الساعة 12 ظهرًا إلى 12 منتصف الليل لمدة ساعتين. الغربية : في نفس الموعد السابق ولكن بزيادة مدة انقطاع التيار لساعتين بدلاً من ساعة واحدة في مواعيد سابقة.

: في نفس الموعد السابق ولكن بزيادة مدة انقطاع التيار لساعتين بدلاً من ساعة واحدة في مواعيد سابقة. باقي محافظات الجمهورية: زيادة مدة قطع الكهرباء لساعتين بدلاً من ساعة واحدة في نفس مواعيد القطع.

جدل برلماني بسبب الأزمة

تحرك برلماني : قدم النائب محمود قاسم بيانًا للبرلمان لفهم أسباب انقطاع الكهرباء المستمر لساعات طويلة في بعض المحافظات وطالب بشفافية حول الأسباب.

: قدم النائب محمود قاسم بيانًا للبرلمان لفهم أسباب انقطاع الكهرباء المستمر لساعات طويلة في بعض المحافظات وطالب بشفافية حول الأسباب. الرد الحكومي: وزارة الكهرباء أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة غير المتوقع أدى للانقطاعات المطولة، ويصر البرلمان على ضرورة التعامل مع الأمور بشكل أكثر شفافية وتقديم الحلول.

موعد انتهاء انقطاع الكهرباء