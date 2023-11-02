عاجل قرار من الرئيس السيسي”.. بشأن قانون ضريبة الدخل زيادة الحد الأدنى للأجور

أكدت مصادر رسمية في مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل المحدود والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن فئة محدودي الدخل، هذه الخطوة تأتي بعد موافقة مجلس النواب المصري على القانون نفسه، وتعكس إلتزام الحكومة بتخفيف معاناة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، فيما يلي سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كافة المعلومات عن قرار جمهوري عاجل من الرئيس السيسي وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا القرار.

قرار جمهوري عاجل من الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية نص القانون الذي يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على محدودي الدخل، يأتي هذا الإجراء كجزء من جهود الحكومة ورئاسة الجمهورية للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في هذه الفترة الصعبة.

تحسين الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

وفقًا للمصادر المسؤولة في الحكومة المصرية، تشمل التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي بهدف تخفيف الأعباء على محدودي الدخل، هذا القانون وهذه التعديلات تعكس العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع الأعباء الضريبية وفقًا لمستويات الدخل المختلفة.

دعم الزيادة في الحد الأدنى للأجور

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة المصرية بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتعزيز المعاشات للمواطنين مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، ويأتي هذا القرار متزامنًا مع زيادة الحد الأدنى للرواتب للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ويعتبر توقيع الرئيس السيسي على تعديلات قانون الضريبة على الدخل يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع المالية لمحدودي الدخل في مصر وتعزيز العدالة الاجتماعية، كما تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أوسع تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي ورفاهية المواطنين في ظل التحديات الراهنة.