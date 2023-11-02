“جهز ورقك بسرعة”.. طرح شقق الإسكان الإجتماعي الإعلان رقم 18 قسط علي 30 سنة أعرف الاماكن والاسعار

تعتبر شقق الإسكان الإجتماعي الإعلان رقم 18 من أهم الاهتمامات للأسر المصرية، حيث يتم البحث عن معلومات حول موعد الحصول على هذه الشقق، والأماكن التي يمكن الحصول عليها، بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالأسعار والمساحات، ومن ضمن هذه الشقق يأتي إعلان رقم 18 الذي يستهدف محدودي الدخل، ومن المتوقع طرحه نهاية عام 2023 أو في بداية العام الجديد 2024 وفقًا لبيان صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي.

شروط الحصول على شقق الإسكان 2023

للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان رقم 18 يجب أن تلتزم بالشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

العمر المسموح به للمتقدمين يجب أن يتراوح بين 21 و50 عامًا.

قيمة الدخل الشهري للمتقدمين لا تجاوز 6000 جنيه للأعزب و8000 جنيه للمتزوج.

لا يمكن التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

يجب دفع مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

يجب على المتقدم أن يمتلك دليلًا يثبت إقامته في المحافظة المستهدفة أو أن يكون لديه وظيفة في تلك المحافظة.

لا يجوز تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية في المدن الجديدة أو المحافظات.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

بالنسبة لأسعار شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان رقم 18 فإنها تتراوح ما بين 245,000 و360,000 جنيه، وتعتمد هذه الأسعار على نظام التمويل العقاري بأقساط، حيث يبدأ المقدم من 15,000 جنيه للوحدة ذات مساحة 75 مترًا، و22,000 جنيه للوحدة ذات مساحة 90 مترًا، ويتم سداد 10% عند التسليم، ويتم تقسيط الباقي على مدى 30 سنة كحد أقصى وفقًا لنظام التمويل العقاري.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18

تشمل مناطق حصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 18 مجموعة من المدن والمناطق وهي: