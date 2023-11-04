قبل غلق باب التقديم”.. قرعة الحج 2024 وآخر موعد للتقديم وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الداخلية

مع اقتراب انتهاء موعد التسجيل لحج القرعة 2024-1445هـ ازداد اهتمام الأفراد بالحصول على معلومات حول الطرق المتاحة للتسجيل والشروط المطلوبة لقرعة الحج 2024، وقدمت وزارة الداخلية فرصًا متعددة للراغبين في الاشتراك مع تحديد آخر موعد للتسجيل.

آخر موعد وطرق التقديم

وفقًا لوزارة الداخلية فإن آخر موعد للتقديم في حج القرعة 2024 هو الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023 يمكن للأفراد التقديم من خلال ثلاث طرق مختلفة:

من مراكز وأقسام الشرطة في مديريات الأمن.

عبر الإنترنت من خلال رابط التسجيل الخاص بوزارة الداخلية.

من خلال الاتصال برقم 27983000 02.

خطوات التسجيل في قرعة الحج 2024

لإتمام عملية التسجيل عبر رابط التسجيل في قرعة الحج 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط المخصص للتسجيل.

اختيار “تسجيل طلب حج قرعة إنترنت”.

القراءة الجيدة للتعليمات والضغط على خانة الإقرار.

إدخال الرقم القومي ورقم المصنع.

استرجاع بيانات مقدم الطلب.

إدخال المرافقين إذا كانوا موجودين.

تأكيد الطلب بعد إدخال البيانات المطلوبة.

المستندات المطلوبة

لإكمال عملية التسجيل يجب تقديم الوثائق التالية:

نموذج طلب الحج الورقي.

جواز السفر.

صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي صالحة لستة أشهر على الأقل.

بيان الحالة الصحية وشهادة التطعيم لفيروس كورونا.

شروط التقديم ومحاذيره

أوضحت وزارة الداخلية سلسلة من الشروط والمحاذير التي يجب أن يكون على علم بها المتقدمون لقرعة الحج 2024-1445هـ قبل تقديم طلباتهم، وهذه الشروط والمحاذير هي:

عدم التنازل أو التوريث بعد الفوز بفرصة الحج : لا يسمح بالتنازل عن فرصة الحج أو توريثها للآخرين إلا في حالة واحدة وهي تنازل الأبناء لأحد الوالدين، وعلى المتنازل أن يكون بحالة صحية جيدة وخالٍ من الأمراض التي حددها وزارة الصحة المصرية.

: لا يسمح بالتنازل عن فرصة الحج أو توريثها للآخرين إلا في حالة واحدة وهي تنازل الأبناء لأحد الوالدين، وعلى المتنازل أن يكون بحالة صحية جيدة وخالٍ من الأمراض التي حددها وزارة الصحة المصرية. عدم أداء فريضة الحج مسبقًا : يجب ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج سابقًا خلال حياته.

: يجب ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج سابقًا خلال حياته. التزام الفترة المحددة للتنازل أو الاستبدال : لا يقبل التنازل عن الحج لأحد الوالدين أو استبدال المرافق بعد انتهاء الفترة المحددة لسداد تكاليف الحج.

: لا يقبل التنازل عن الحج لأحد الوالدين أو استبدال المرافق بعد انتهاء الفترة المحددة لسداد تكاليف الحج. عدم العدول عن التنازل لأحد الوالدين : في حالة العدول عن التنازل لأحد الوالدين يتم إلغاء فرصة الحج نهائيًا للطرفين.

: في حالة العدول عن التنازل لأحد الوالدين يتم إلغاء فرصة الحج نهائيًا للطرفين. إمكانية التنازل النهائي للفائزين : يحق للفائزين بقرعة الحج التنازل النهائي عن فرصتهم، ولا يحق لهم التراجع عن هذا التنازل.

: يحق للفائزين بقرعة الحج التنازل النهائي عن فرصتهم، ولا يحق لهم التراجع عن هذا التنازل. عدم طلب التفويج أو التسكين معًا: لا يسمح للفائزين بقرعة الحج مهما كانت درجة قرابتهم بطلب التفويج أو التسكين معًا طالما تقدم كل فرد بطلب منفرد.

الفئات الممنوعة من السفر

وفقًا لوزارة الداخلية تشمل الفئات الممنوعة من أداء فريضة الحج 2024-1445 مجموعة من الحالات الصحية المحددة وهي: