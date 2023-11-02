تنتشر طلبات البحث بين الطلاب وأولياء الأمور في العراق بشكل متزايد، حيث يسعون لمعرفة نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث لعام 2023، تعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث في عدد من المحافظات العراقية، وتعمل حاليًا على رفع النتائج المتعلقة بالمحافظات الأخرى، بعدما تم الاعلان رسميا عن محافظتين، بالإضافة إلى ذلك، تشدد الوزارة على ضرورة زيارة موقع وزارة التربية العراقية، للاستعلام عن النتائج الكاملة في جميع المحافظات باستخدام الاسم والرقم الامتحاني.

نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الثالث العراق

يشعر الطلاب وأولياء الأمور في العراق بالاهتمام المتزايد، لمعرفة نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث لعام 2023. أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق، بشكل رسمي عن النتائج المتعلقة بالدور الثالث في بعض المحافظات العراقية، تستمر اللجان المختصة في تصحيح نتائج المحافظات الأخرى، وتعمل الوزارة بجدية على تسهيل جميع الإجراءات للإعلان عن النتائج بسهولة تامة لجميع الطلاب، سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث، في المحافظات العراقية.

خطوات استعلام نتائج السادس ابتدائي الدور الثالث 2023

تم الإعلان عن نتائج الدور الثالث لامتحان الصف السادس الابتدائي لعام 2023 في محافظة واسط ومحافظة الكرخ 3، ولكن لم تظهر في بعض المحافظات الأخرى، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج:

قم بزيارة موقع نتائجنا في العراق.

انقر على “نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023”.

حدد المحافظة التي تود البحث عن نتائجها.

انقر على زر التحميل بصيغة PDF.

قم بالبحث عن النتائج عن طريق إدخال اسم الطالب الذي ترغب في العثور على نتيجته.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الاطلاع على نتائج الدور الثالث لامتحان الصف السادس الابتدائي لعام 2023 في المحافظة المحددة والبحث عن اسم الطالب للعثور على نتيجته.