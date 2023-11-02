بكم كيلو الفراخ النهاردة.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 بكم كرتونة البيض

تعتبر الدواجن من جميع الأصناف التي تتوفر في السوق المحلية من بين أهم الموارد والمصادر الغذائية التي تتوفر كل الأسواق الاستهلاكية، ويتابع أسعارها جميع المستهلكين ومن خلال المقال نذكر تفاصيل الأسعار المتوقعة للدواجن وتكلفة شراء الكيلو غدا، حيث يقبل المستهلك على شراء الدواجن باعتبارها من بين أهم أنواع اللحوم التي يكثر الإقبال عليها، وتحقق جميع الأسواق المحلية الاكتفاء الذاتي منها، وفيما يأتي نذكر المزيد حول أسعارها.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

نتعرف من خلال هذه السطور المقبلة على ما رجعت إليه المستويات السعرية من كل أنواع الدواجن والتي تظل أسعارها مرتفعة وهو ما يجعل السوق التجارية نشاطها أقل بسبب هذا الارتفاع، ولذلك تهتم الجهات المعنية بمحاولة ضبط أسعار الدواجن من كل سلالاتها الأكثر توفر في الأسواق المحلية المصرية والتي يقبل المستهلكين على الأنواع الأقل سعرًا منها.

سعر الدواجن البيضاء

تعتبر أنواع الدواجن المختلفة والتي من أهمها الدواجن البيضاء من أكثر الأنواع التي تطرأ عليها تقلبات سعرية وذلك بسبب عدد من المتغيرات المختلفة في السوق المحلية، ويصل سعر الكيلو منها للمستهلك 80 جنيه مصري، في حين أن سعرها في المزرعة ما بين 55 و66 جنيه مصري، ولا يزال سعر الدواجن البيضاء مرتفعا ومن المتوقع استمرار هذا الارتفاع حتى يوم غد الخميس 2 من نوفمبر 2023 م.

سعر الدواجن البلدي

تظل أيضًا القيمة السعرية لأنواع الدواجن البلدي أكثر الأنواع طلبا والأعلى جوجة من بين أنواع السلالات المتوفرة من الدواجن، والقيمة السعرية في مقابل الكيلو كما أوضحتها البورصة اليوم تصل حتى 118 جنيه مصري، وسعر الكيلو المتوقع غدا يستقر على نفس القيمة يينما تسجل في المزرعة 110 جنيه مصري.

سعر الدواجن الساسو

الدواجن الساسو متوفرة بجميع الأسواق المحلية وتعتبر من بين أفضل الأنواع الأعلى من حيث معدلات العرض والطلب ويصل السعر الخاص بها للكيلو جرام الواحد حتى 100 جنيه مصري في السوق الشعبية وهو السعر المتوقع غدا الخميس.

سعر الدواجن البيضاء

الدجاج الأبيض مستقر على سعر في المزرعة من 60 وحتى 61 جنيه مصري.