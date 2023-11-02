الان ظهرت… نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 فى العراق بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

يبحث العديد من طلاب وطالبات العراق عن رابط موقع “نتائجنا” للاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثالث لعام 2023، من المتوقع أن يتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، ويتم البحث عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث في مختلف المحافظات العراقية إلكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، التى أعلنت نتائج بعض المحافظات، ويتم الان تحديث الموقع ليتم رفع باقى النتائج لطلاب الصف السادس الابتدائي الذين قد انتهوا من أداء الامتحانات في الأول من نوفمبر 2023.

موقع نتائجنا نتائج الدور الثالث 2023

بعد بحث العديد من المواطنين والطلاب عن رابط موقع “نتائجنا” للحصول على نتائج االصف السادس الابتدائي الدور لدور الثالث لعام 2023، أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتم تفعيل الرابط في اليوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023. سيكون بإمكان الطلاب استخراج نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

للوصول إلى نتائجك الالكترونية على موقع وزارة التربية العراقية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بفتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى الرابط التالي: https://mlazemna.com/

2. ابحث عن خيار تسجيل الدخول وانقر عليه.

3. قم بإدخال رقم الامتحان الخاص بك في الحقل المخصص.

4. قم بكتابة جميع المعلومات الشخصية الخاصة بك، مثل الاسم وتاريخ الميلاد وغيرها، في الحقول المطلوبة.

5. اختر نتائج الدور الثالث من القائمة المنسدلة للاستعلام عنها.

6. حدد الصف الذي ترغب في الاستعلام عن نتائجه.

7. بعد إكمال جميع البيانات المطلوبة، انقر على زر “استعلام عن النتائج” أو أي زر مماثل يتواجد على الصفحة.

سيتم عرض نتائجك الالكترونية بعد الضغط على الزر، ويمكنك استعراضها وطباعتها إذا كنت ترغب في ذلك.

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث

تم الإعلان منذ بضع دقائق عن ظهور نتائج الدور الثالث للصف السادس الابتدائي في بعض المحافظات، مثل الكرخ 3 وواسط، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن باقي النتائج في الساعات القادمة،ويمكنك متابعة الموقع الذي تم ذكره للحصول على النتائج الخاصة بك فور توافرها.