اوعى حد يضحك عليك حقيقة إضافة 100 جنيه على التموين لشهر نوفمبر 2023 وزارة التموين تنوه

حقيقة إضافة 100 جنيه على التموين لشهر نوفمبر 2023، أصبح هناك بعض الأشخاص تستخدم أساليب وطرق جديدة للنصب و التلاعب بالمواطنين وتقوم بنشر العديد من المنشورات بشكل يومي لجذب المتابعين دون الاهتمام بما يعيش فيه المواطن، دعم التموين يعتمد عليه ملايين الأسر المصرية وعند إعلان أي معلومة تتعلق بالتموين يكون البحث كبير للتحقق من صحة الخبر، يحلم المواطن بأشياء بسيطة جداً ويهتم بدعم التموين وينتظر موعد صرف المقررات بفارغ من الصبر لأن هناك أسر تعاني من ظروف صعبة وشراء السلع الأساسية من المحلات يكلفهم الكثير ويشكل عبء عليهم.

حيث توفر وزارة التموين السلع والمنتجات المختلفة بشكل مدعم تقل قيمته في السعر من 10 إلى 15 جنيه وبذلك التموين هو واحد من اهتمامات المواطنين في الفترة الحالية، ترقبوا معنا السطور التالية للتعرف على حقيقة إضافة 100 جنيه على التموين لشهر نوفمبر 2023.

حقيقة إضافة 100 جنيه على التموين لشهر نوفمبر 2023

، هناك اخبار متداوله هذه الفترة أن وزارة التموين تقوم بصرف 100 جنيه إضافية على مقرر شهر نوفمبر الجاري، وسوف يحصل الفرد على دعم بقيمة 150 جنيه بدلاً من 50 جنيه، كما هناك بعض الأقاويل أن حصة الفرد في الخبز ترتفع من 5 ارغف إلى 10 أرغب في اليوم ويكون إجمالي دعم الخبز 300 رغيف في الشهر بدلاً من 150.

ولذلك قامت وزارة التموين التي يرأسها السيد الدكتور علي المصيلحي بسرعة تصحيح المعلومات وتوضيح حقيقة زيادة 100 جنيه على مقررات التموين، وأشارت بأن جميع الأخبار المنتشرة على المواقع والصفحات على فيس بوك غير صحيح بل أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة وعندما يكون هناك زيادة جديدة يقوم السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإعلان رسمياً في احدى المؤتمرات وغير ذلك مجرد شائعات.

أسعار السلع والمنتجات في التموين شهر نوفمبر 2023

أعلنت وزارة التموين قبل مطلع شهر نوفمبر الجاري 2023 وقبل عمليات الصرف قائمة كاملة بأسعار السلع التموينية في المنافذ والتي جاءت على النحو التالي:.