موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 وموعد الإجازة

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، أخيراً سوف يستعد الطلبة والطالبات لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بداخلهم طاقة من النشاط والأمل لأن العام الدراسي الجاري يشهد حالة من الاستقرار والانتظام على الحضور بكافة المراحل التعليمية، بدء العام الدراسي الجاري يوم 30 سبتمبر لبعض المدارس نظام الفترتين وانطلقت الدراسة بشكل رسمي للمدارس الحكومية والتجريبي واللغات والجامعات والكليات بدايةً من الأحد الموافق 1 من أكتوبر.

وقد مضى على العام الدراسي نحو شهر كامل وخلال هذه الفترة يؤدي الطلاب من صفوف النقل الاختبارات الشهرية منذ مطلع هذا الأسبوع يوم الأحد الموافق 29 من أكتوبر ومن المقرر أن تنتهي الاختبارات اليوم الخميس الموافق 2 من نوفمبر، حيث يتم إضافة الدرجات التي يحصل عليها الطالب إلى درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

بشكل رسمي أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن الموعد المحدد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل المختلفة والشهادة الابتدائية والإعدادية بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير، كما يوجد بعض الصفوف تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 من يناير، وخلال الفترة القادمة تقوم كل محافظة بالإعلان عن جدول الامتحانات والمدة الزمنية، ومن المقرر أن يكون هناك إجراءات أمنية مشددة وإجراءات احترازية لسير فترة الامتحانات بدون أي مشاكل.

موعد إجازة الفصل الدراسي الأول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الترم الأول وفي نفس الإطار قامت بتحديد فترة إجازة منتصف العام الدراسي على أن تبدأ من يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين أي تنتهي بتاريخ يوم الخميس الموافق 8 من فبراير 2024، ويتم انطلاق الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية بداية من يوم الأحد الموافق 11 من فبراير 2024، ويستمر الفصل الدراسي الثاني حتى مايو 2024 وتعقد الامتحانات نهاية مايو 2024 وحتى نهاية يوليو 2024.