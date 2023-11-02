“ساعتين كل يوم”..مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية شتاء 2023 2024

اكدت الحكومة المصرية انه في شهر نوفمبر 2023، سيتم زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في محافظة الدقهلية وجميع محافظات مصر من ساعة واحدة إلى ساعتين وهذا القرار تم اتخاذه من قبل رئاسة الوزراء بناءً على عدة أسباب، وذلك يكون بعد أن تم تأجيل موعد تخفيف الأحمال بسبب الموجة الحارة الشديدة التي ضربت مصر في صيف 2023.

مواعيد انقطاع الكهرباء في الدقهلية

حيث انه قد تم زيادة مدة انقطاع الكهرباء في محافظة الدقهلية إلى ساعتين نتيجة وقف توريد الغاز من الخارج إلى مصر، الارتفاع الكبير في درجات الحرارة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتقليل معدلات الإنتاج من مصادر الطاقة الطبيعية.

جدول مواعيد قطع الكهرباء

من الساعة 12 إلى الساعة 2 ظهرًا:

– في بعض مناطق مركز محلة دمنة، بما في ذلك شرق محلة دمنة.

– مركز المنصورة، بما في ذلك قرية منية سندوب، ميت علي، تلبانة، البقلية، شاوة، وكوم الديربي.

– مدينة دكرنس، بما في ذلك قرية ميت مجاهد، وأشمون الرمان، وحي المضرب.

– مركز السنبلاوين، بما في ذلك قرية الأورمان.

من الساعة 1 إلى الساعة 3 عصرًا:

– في مدينة المنصورة، بما في ذلك داخل مساكن الجلاء، المشاية، حي غرب المنصورة، منشية المصطفى، شارع الأتوبيس، وجزء من عزبة الشال، وشارع عبد السلام عارف.

– مركز الساتموني، بما في ذلك قرية ديل البحر، 25 الحفير، والجزيرة.

– مركز أجا، بما في ذلك غرب نوسا الغيط، شرق نوسا الغيط، وقرى شبراويش، وشيوة، وكفر المندرة.

– مركز المطرية، بما في ذلك قرية الطوابرة، والضهير، والعصافرة، والحوتة.

– مركز طلخا، بما في ذلك قرية كتامة، وبطرة، وكفر دميرة، وبساط، وجاد الحق، وديسط.

– مركز بلقاس، بما في ذلك قرية عمار، والسماحية، والدمايرة، والترزي.