الرعاية الأجتماعية الدفعة السادسة PDF العراق 2023 حسب المحافظة عبر منصة مظلتي وموعد الصرف

الرعاية الأجتماعية الدفعة السادسة PDF العراق 2023، يخشى الكثير من المواطنين أن يأتي موعد الصرف دون الحصول على الكشوفات لمعرفة أسمائهم وهذا لأن فترة الصرف لا تزيد عن أسبوع، وهذا ضمن النظام التي تسير عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث صرح أحمد الأسدي وزير العمل في لقاء تلفزيوني خاص على احدى القنوات الفضائية العراقية أن إجمالي الفئات التي تحصل على مستحقات الدفعة السادسة يصل نحو 90 ألف ولن تقبل الوزارة إلا من تنطبق عليه شروط الاستحقاق كاملة، لأن هناك عدد كبير من الأسر بحاجة شديدة للحصول على هذه المنحة.

كما أكد سيادته أن دعم الرعاية الاجتماعية ساهم في تحسين معيشة الكثير من الأسر العراقية وترك أثر واضح وعند الاحصائيات تبين أن معدلات الفقر أصبح أصل ولا تتجاوز 25% وتقل أكثر الفترة المقبل مع استمرار الدعم، اليوم ننشر لكم في الفقرات التالية الرعاية الأجتماعية الدفعة السادسة PDF العراق 2023 .

الرعاية الأجتماعية الدفعة السادسة PDF العراق 2023

تم نزول أكثر من عشرة آلاف كشف حتى الآن منذ اعلان النتائج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة، كما أشارت الوزارة بأن الفترة القادمة يتم رفع باقي الكشوفات إلكترونياً ويظهر في كشوفات النتائج الموعد المحدد للصرف حسب المحافظات، كما أن هناك محافظات مثل بغداد وكربلاء تمكنوا من الصرف يوم الأربعاء الموافق 1 من نوفمبر الجاري، ونود أن نبشركم بأخبار جديدة وحصرية أن الفترة القادمة يعلن الوزير عن فتح باب التسجيل على الدفعة السابعة.

منصة مظلتي للاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية تحصلون عليها بشكل إلكتروني بكل سهولة من خلال الخطوات التالية