“شكلها هتتحبس بجد”…قضية نسرين طافش.. لماذا تواجه حكما بالحبس 3 سنوات؟..اعرف الحكاية

في خبر صادم للجميع منذ عدة أيام اصدرت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية قرارًا جديدًا في قضية رقم 1636 لسنة 2023 المتعلقة بالفنانة السورية نسرين طافش حيث انه قد تم تأجيل القضية التي أصدرت فيها المحكمة حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات بحق نسرين طافش، وذلك إلى جلسة يوم 6 نوفمبر، لاستدعاء المتهمة لحضورها أمام هيئة المحكمة، وتتعلق التهمة التي وجهت إلى نسرين طافش بأنها أصدرت شيكًا بنكيًا بسوء نية لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين، في تاريخ 30 يناير 2023، بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

من هي نسرين طافش ؟

نسرين طافش هي فنانة سورية مميزة بالجمال والرقة واكتسبت شهرتها من خلال تقديم أعمال درامية تاريخية في السينما والتلفزيون السوري و لاحقًا، استقرت بشكل نهائي في مصر منذ سنوات وحققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في أعمال معروفة مثل مسلسل “المداح” وفيلم “نادي الرجال السري”.

تفاصيل سجن نسرين طافش

اتهمت النيابة العامة بدائرة الشيخ زايد نسرين طافش بإصدار شيك بنكي بسوء نية لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين، بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه في تاريخ 30 يناير 2023 وأكدت المحكمة، بناءً على الأدلة ومحضر جمع الاستدلالات، أن المتهمة قد قامت بإصدار الشيك في التاريخ المشار إليه دون وجود رصيد كافٍ في حسابها، وكانت تعلم بهذا الأمر.

حيث تم تأييد هذا الرأي بواسطة دفاع المجني عليها، الذي قدم نسخًا من شيكات بنكية تحمل توقيع المتهمة وتأمر بدفع المبلغ للمجني عليها، بالإضافة إلى نسخة من رفض البنك للشيك بسبب عدم كفاية الرصيد ووفي جلسة يوم 26 يونيو 2023.