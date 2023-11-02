رابط فعاال.. اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث 2023 العراق

انتهى طلبة وطالبات الصف السادس الاعدادي من امتحانات الدور الثالث في جميع محافظات العراق، لتبدأ بعدها التساؤلات عن طريقة تقديم اعتراضات على النتائج التي حصل عليها كل طالب وطالبة، فضلاً عن أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للعديد منهم، ولذلك سنوضح لكم في السطور التالية طريقة تقديم اعتراضات على النتائج، من أجل أن يتعرف عليها الجميع.

رابط اعتراضات السادس الاعدادي 2023

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من اتباعها من أجل القيام بتقديم اعتراض على نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

في البداية يتم الدخول إلى وزارة التربية العراقية.

القيام بكتابة رمز التحقق المرئي في الخانة المطلوبة.

وعليه يتم التوجه إلى النتائج.

ليتم تحديد المرحلة والدور الخاص بكل طالب.

بعد ذلك يتم القيام بكتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب.

الضغط مباشرة على زر “إرسال الطلب”.

موعد اعلان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثالث يتم عقب الإنتهاء مباشرة من مراجعة جميع أوراق الإمتحانات المعترضة مرة أخرى، على أن يُراعي بأن الإعتراض هي الفرصة الأخيرة من أجل أن يحصل كل طالب وطالبة على ما يستقحه وفقًا لأداءه في الإمتحانات.