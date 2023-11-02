“بعد الهزيمة المخزية”…موعد مباراة الأهلي القادمة في الدورى المصرى بعد ضياع حلم الدوري الأفريقي

بشكل رسمى يوم امس انتهى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي مشواره في المنافسة الاقوى في العالم وهي الدوري الأفريقي بعد خروجه من البطولة في نسختها الأولى على يد فريق صنداونز الجنوب الأفريقي وانتهت مشاركة الأهلي في منافسات الدوري الأفريقي عند دور نصف النهائي بعد هزيمته في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 وتعادله في مباراة الإياب بدون أهداف.

موعد مباراة الاهلي القادمة في الدورى

انتهى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي مشاركته في الدوري الأفريقي بعد خروجه من البطولة في نسختها الأولى على يد فريق صنداونز الجنوب الأفريقي.

وودع الأهلي المنافسات في دور نصف النهائي بخسارته في مباراة الذهاب 1-0 والتعادل في مباراة الإياب بدون أهداف والآن، يستعد الأهلي للعودة إلى الدوري المصري لموسم “2023-2024″، حيث خاض حتى الآن مباراتين فقط وفاز فيهما برباعية نظيفة على المصري وبنتيجة 3-1 على الإسماعيلي.

حيث يحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، وسيعود لخوض مباراة ضد المقاولون العرب بعد 26 يومًا من الغياب عن الدوري الممتاز، حيث ستقام المباراة في 4 نوفمبر في الجولة السادسة وفي تمام الساعة 7 مساءً.

الأهلي يتعادل مع صن داونز سلبيا

انتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف بين الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، على استاد القاهرة. بذلك فشل الأهلي في التأهل إلى نهائي البطولة القارية بعد هزيمته في مباراة الذهاب بهدف نظيف ومن ناحية أخرى، تأهل صن داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي حيث سيواجه الوداد المغربي الذي تأهل بعد الفوز في نصف النهائي الآخر على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.