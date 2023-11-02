اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة .. تحميل كشوفات المشمولين جميع المحافظات العراق spa.gov.iq عبر منصة مظلتي

توافرت الاثنين الموافق 30 من اكتوبر الماضي كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية وشهدت الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل الكثير من المواطنين بالعراق من اجل الحصول علي الرعاية الاجتماعية او كما يطلق عليها الوجبة الاخيرة ويتم الآن بصورة كبيرة عمليات بحث كبيرة عقب الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.

لينك كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

ويمكن للجميع الان الحصول علي كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق بدون اي مشاكل من خلال الخطوات التي قمنا بتوفريها عبر موقعنا البديل قم بإتباع تلك الخطوات للحصول علي الرعاية الاجتماعية :-

الذهاب إلى منصة مظلتي.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك يمكن التوجه إلى الرعاية الاجتماعية.

اختيار الدفعة والوجبة.

ليتم بعدها تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المستفيد.

الضغط على زر “تنزيل الكشوفات”.

ليتم العمل على تحميلها بكل سهولة.

وسوف نستعرض مع حضراتكم بع الكشوفات التي توافرت علي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يمكن للجميع معرفة الاسماء .

عقوبات الرعاية الاجتماعية في العراق

كما يستطيع الكثير من المواطنين بالعراق معرفة عدة تفاصيل تخص الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والتي تم الكشف عن اسماء المشمولين بها ونقوم من خلال موقعنا البديل بتوفير تلك الكشوفات ولكن هناك عدة مواطنين لم يتم القبول وذلك بسبب عدم استكمال عملة التحري الجيد ولكن تجري كافة المرجعات كما اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاونة الماضية، ويمكن للجميع الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر الرابط الخاص بالوزارة الذي ستجدونة متوفرة عبر موقعنا البديل.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية في العراق

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن شروط الحصول علي الوجبة الاخيرة وكانت الشروط كتالي:-