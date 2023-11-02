“اعرف انت منهم ولا لا”..أسماء المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023

يمكننا القول ان العلاوات الخمسة تُعتبر واحدة من أبرز العوامل التي تعزز من مستوى المعيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وذلك فهي تؤدي إلى زيادة كبيرة في مبالغ المعاشات الخاصة بهم وبناءً على ذلك، يسعى العديد من الأفراد إلى معرفة أسماء الأشخاص الذين يستفيدون من هذه العلاوات، كما يجدر بالذكر أن هذه العلاوات لا تُمنح لجميع المستفيدين من المعاشات، بل تُطبق فقط على فئة معينة منهم.

من هم المستفيدين من العلاوات الخمسة ؟

خلال السنوات المتضية باستمرار، تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة إذا كانوا مستفيدين من الضمان الاجتماعي ومن هذا المنطلق، في الشهور الأخيرة قد تم تمرير علاوة خاصة بنسبة تصل إلى 12% وعلاوة أخرى بنسبة 7% من الأجر الأساسي للمعاشات و يمكن لجميع الأفراد الذين يتلقون معاشًا الاستفادة من هذه العلاوات دون النظر إلى سنوات الاشتراك، ولكن يُشترط عدم استلامهم للعلاوات الخمسة من قبل.

طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة

الهيئة المعنية بشؤون المعاشات والتابعة لوزارة التضامن قد أتاحت وسيلة للاستعلام عن مستحقي الخمس علاوات من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

2. اختيار خيار الاستعلام عن مستحقي العلاوات.

3. إدخال رقم الهوية الوطنية للفرد الراغب في معرفة إذا كان مستحقًا للمعاش أم لا.

4. تحديد أن الشخص ليس روبوتًا عبر إجراء اختبار أمان.

5. إرسال الطلب إلى الهيئة للحصول على الإجابة على الاستعلام.