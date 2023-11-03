تحميل اسماء الوجبة السادسة للمشمولين الجدد بالرعاية الاجتماعية 2023 ملفات pdf منصة مظلتي العراقية

اسماء الوجبة السادسة للمشمولين الجدد بالرعاية الاجتماعية 2023، وهناك الكثير من المواطنين التي تقدمت ولكن حتي الان تجري علميات تحري وتدقيق وجاري رفع باقي المشمولين خلال الساعات القادمة وسط حالة من الترقب الشديد ويمكن للجميع الان الحصول علي الكشوفات بدون مشاكل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي منصة مظلتي العراقية التي أعلنت عنه وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق انها سوف توفر من خلاله الكشوفات.

المشمولين الجدد بالرعاية الاجتماعية، ويترقب الكثير من المواطنين عقب اصدار الكشوفات بالايام الماضية الاسماء التي جاري التحقق منها من اجل توفريها بالايام القادمة ويريد الجميع الحصول علي الكشوفات واعلنت وزارة العمل ان حالياً يتم العمل علي توفير دفعة جديدة من المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك من اجل مساعدة المواطنين بالعراق .

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة