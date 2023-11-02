“اعرف هتتفرج فين”.. موعد ومعلق مباراة الاهلي وصن داونز الاياب والقناة المفتوحة

جماهير كرة القدم في إفريقيا كانت تنتظر بشغف مباراة القمة بين النادي الأهلي وصن داونز، و التي اقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا و الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بعد تجاوزه عقبة سيمبا التنزاني في دور الثمانية، والتي تعب مباراة الإياب وكانت المباراة السابقة انتهت بفارق أكثر من هدف ومنع صن داونز من التسجيل في ملعبه وانتهت المباراة بهزيمة الاهلي لفرصة الصعود.

من هو معلق مباراة الاهلي وصن داونز ؟

خمسة معلقين معروفين تولوا مهمة التعليق على مباراة الأهلي وصن داونز، والتي اقيمت يوم امس الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية عبر القنوات التالية:

1. المعلق علي محمد علي سيعلق على اللقاء على قناة beIN Sports.

2. المعلق بلال علام سيكون معلقًا على أحداث المباراة على قناة أبوظبي الرياضية.

3. المعلق فهد العتيبي سيكون معلقًا على مباراة الأهلي وصن داونز على قناة SSC.

4. المعلق محمد الكواليني ومحمد عفيفي سيتركان بصمتهما في التعليق على اللقاء عبر قناة ON Time Sport.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز

تم بث مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور نصف نهائي السوبر الإفريقي 2023 عبر مجموعة من القنوات التي تشمل beIN Sports HD، ON Time Sports، SSC SPORTS، وأبوظبي الرياضية و بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.