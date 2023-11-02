تردد قناة الجزيرة الاخبارية 2023 .. هتعرف كل إللي حواليك وانت في مكانك

تردد قناة الجزيرة الاخبارية 2023، تبث قناة الجزيرة الاخبارية، وهي قناة تابعة للجزيرة، في قطاع الأخبار العامة للدول العربية والأجنبية، ولكنها تركز بشكل خاص على الدول العربية، وذلك لأن العالم بأسره بحاجة إلى معرفة ما يجري في الدول المجاورة له.

من خلال متابعتك لهذه القناة، ستساهم في جعل العالم مكانًا واحدًا. ولكن، في الوقت الحالي، تم تغيير تردد القناة بسبب تحديث القمر الصناعي النايل سات الذي تعتمد عليه ولذلك، نود أن نوضح التردد الجديد للقناة.

قناة الجزيرة الإخبارية

عندما تكون من أتباع قناة الجزيرة الإخبارية ويتم توقف البث، يجب عليك فقط تنزيل القناة مرة أخرى بعد التحديث باستخدام التردد الجديد الخاص بها، هذا التردد متاح على العديد من الأقمار الصناعية ويكون كالتالي:

تردد قناة الجزيرة الاخبارية 2023

القمر الصناعي يحتوي على تردد جديد واستقطاب مختلف بالإضافة إلى معامل خطأ ومعدل ترميز.

تردد النايل سات هو 10971

الاستقطاب عمودي.

معدل الدقة ¾.

معدل الرمز 27500.

تردد تردد قناة الجزيرة الاخبارية 2023 على القمر الصناعي سهيل سات

سهيل سات: 11604 هوريزونتال.

معدل الترميز: ¾.

معدل التردد: 27500.

معلومات عن قناة الجزيرة الإخبارية

من الضروري معرفة المحتوى الذي تقدمه القناة قبل الاشتراك بها على جهازك المنزلي، ويكون المحتوى على النحو التالي:

تعمل القناة على نقل الأحداث السياسية والاقتصادية لكافة البلدان العربية وغيرها.

تعرض المواضيع المتنوعة في كافة الأماكن وتسعى للبحث عن آخر المستجدات المتعلقة بهذه الأمور.

تُولي اهتمامًا لقضايا دول متنوعة، ذلك بهدف توصيل صورة واضحة للتغيرات التي تطرأ على نظم الحكم في تلك الدول.

عندما تحدث أي نزاعات داخلية أو خارجية في أي دولة، يتم تقديم الاتفاقيات والمصالحات بينها وبين الدول الأخرى.

خلال فترة اليوم، يتم تقديم مجموعة متنوعة من الأخبار التي يحتاجها الأشخاص الذين يهتمون بما يدور من أحداث حولهم.

تتواجد لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك وتويتر وانستغرام وغيرها.

يتوفر هذا الخدمة على العديد من الأقمار الصناعية لتصبح متاحة لأي فرد في أي بلد.

تتمتع بجودة عالية حيث تعتمد على أحدث التقنيات في نقل الأخبار.

خطوات استقبال قناة الجزيرة الإخبارية

تشترط الحصول على هذه القناة أن يكون جهازك متصل بأي قمر صناعي يُتابع عمله ويجب اتباع الخطوات التالية.

اضغط على القائمة للوصول إلى إعدادات الجهاز.

اختيار الكلمة المناسبة بالعربية أو بالإنجليزية تبعاً للغة الجهاز المستخدم.

إختيار التثبيت اليدوي هو الاختيار التالي الذي تقوم بكتابة تردد معين في الخانات المخصصة له.

يتم عمل الجهاز عند البحث عنها في القنوات المتاحة على القمر الصناعي المحدد الذي يتم اختياره.