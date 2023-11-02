“استقبلها مجاناً”..تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد 2023.. من ما تحتاج مختص

يعد تردد قناتي أبو ظبي الرياضية 1 و2 على النايل سات بجودتي HD وSD متاح للمشاهدين ويعتبر موضوعًا شائعًا بفعل شهرة هاتين القناتين في عرض الأحداث الرياضية، بما في ذلك مباريات كرة القدم والبطولات الرياضية المتنوعة ويمكن العثور على ترددي هاتين القناتين من خلال البحث على محرك جوجل.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

يمكنك استقبال قناة ابوظبي الرياضية 1 عبر التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11411.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6 /5.

جودة القناة hd

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2

يمكنك الحصول على النسخة الحديثة من قناة ابوظبي الرياضية 2 عبر التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات.

تردد 12226.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة إس دي.

كيف يمكن ضبط قناه أبو ظبي الرياضية؟

لتثبيت قناة ابوظبي الرياضية على جهاز التلفزيون الخاص يك وذلك مهما كان النوع و باستخدام الريموت ققط يكون عليك بشكل عام اتباع الخطوات التالية:

1. بدءًا من جهاز التحكم “الريموت”، انتقاء القائمة الرئيسية.

2. اختيار نوع التثبيت المطلوب بالنقر على “اختيار يدوي” في القائمة الرئيسية.

3. من قائمة الأقمار الصناعية، تحديد القمر الصناعي المناسب.

4. إدخال تردد القناة التي ترغب في تثبيتها.

5. بعد إدخال التردد، اضغط على “بحث” وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

6. في النهاية عندما تتم عملية البحث، يجي عليك الضغط على كلمة “حفظ” لتثبيت القناة بنجاح.