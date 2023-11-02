« لسه صاحي صح ابدا يومك بأحلى خبر » .. قرار عاجل بشأن صرف زيادة المعاشات 1200 جنيه كاملة .. حقيقة لا

زيادة المعاشات 1200 جنيه، اقتربت موعد الحدث المنتظر الذي ينتظره العديد من أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية، والذي يبلغ عددهم 11 مليون و 100 ألف فرد الذين يتلقون هذه المعاشات ويستفيدون منها في جميع أنحاء المحافظات، وهو صرف زيادة قيمتها 1200 جنيه.

في يوم الأحد الماضي، أعلن مجلس النواب عن الموافقة على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض. يتعلق هذا المشروع بزيادة المنحة الاستثنائية لغلاء المعيشة من ٣٠٠ جنيه إلى ٦٠٠ جنيه، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاحه لعدد من المشروعات في محافظة بني سويف.

زيادة المعاشات 1200 جنيه

بناءً على القانون الجديد الذي تم إصداره بخصوص زيادة المعاشات الجديدة، سيتم صرف هذه الزيادة بطريقة رجعية لمدة شهرين، وهذا يأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستيفاء مبلغ الزيادة ابتداءً من شهر أكتوبر، ونتيجة لذلك، سيتلقى جميع المستفيدين المستحقين في جمهورية مصر العربية إجمالي زيادة المعاشات بقيمة 1200 جنيه، إضافة إلى معاشات شهر نوفمبر القادم.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2023

في هذا السياق، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023 سيتم في اليوم الأول من الشهر الميلادي القادم. وسيتم ذلك عن طريق منافذ الصرف التابعة لهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي والبنوك العاملة في السوق المصري والمحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري وماكينات الصراف الآلي التي تتواجد في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزارة التضامن أن الزيادة الجديدة ستصرف لجميع أصحاب المعاشات دون أي استثناء، بما في ذلك أولئك الذين تناولوها خلال الساعات الأخيرة من يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر الحالي.