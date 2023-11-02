مشاهدة فيلم جوان Jawan 2023 مترجم كامل جودة WEB-DL عبر ايجي بست Egybest الاصلي بدون اعلانات

مشاهدة فيلم جوان Jawan 2023 مترجم، يعد فيلم شاروخان جوان Jawan 2023 من الاعمال المنتظر عرضها بجودة عالية علي مواقع الانترنت بالفترة الماضية ويريد الجميع مشاهدة الفيلم بأعلي جودة وجدير ان الفيلم إستطاع ان يحقق ايردات ضخمة للغاية، حيث حقق إيرادات تجاوزت 600 مليون روبية في دور السينما بعد 6 أيام فقط من عرض فيلمه الجديد “جوان”.

حطم الفيلم الأرقام القياسية السابقة في شباك التذاكر، وأصبح أحد أسرع الأفلام في سينما بوليوود، والذي حقق إيرادات قياسية منذ صدوره ولذلك من صدور الفيلم في السينمات وبات الجميع يترقب عرض الفيلم عبر ايجي بست Egybest الاصلي بدون اعلانات.

مشاهدة فيلم جوان Jawan 2023

تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، يسلط العمل الضوء على رحلة رجل يسعى لتصحيح أخطاء المجتمع وتطبيق العدالة مهما كلفه الأمر، ويشارك في الفيلم نخبة من ابرز النجوم المعروفين شاروخان، الذي يجسد شخصيتين، أب وابنه يشبهان بعضهما البعض ويتعاونان معًا لمواجهة الفساد في المجتمع .

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أبطال وشخصيات فيلم جوان شاروخان

يشارك في فيلم جوان Jawan 2023 نخبة كبيرة من المع النجوم بالهند ابرزهم كل من :-

اسم الممثل الشخصية شاروخان له دورين كابتن فيكرام وابنه أزاد فيكرام نايانتارا نارمادا راي فيجاي سيثيباني كالي غايكواد سانيا مالهوترا دكتور إيرام برياماني لاكشمي سونيل غروفر إيراني ديبيكا أشواريا راثور. زوجة فيكرام

تفاصيل عن فيلم جوان Jawan 2023

اليكم أهم عدة معلومات عن فيلم شاروخان جوان Jawan 2023: