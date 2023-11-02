“النتيجة ببلاش ولحد بيتك”…نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 عموم محافظات العراق بالرقم الامتحاني

زادت استفسارات البحث على جوجل حول نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023 باسم الطلاب بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني. ينتظر العديد في مختلف المحافظات العراقية الإعلان عن هذه النتائج، التي تمثل خطوة هامة في مجال التعليم و بمجرد اكتمال تصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات، ستنشر وزارة التربية النتائج على موقعها الرسمي بأسماء جميع الطلاب بشكل مجاني وسريع.

موعد نشر نتائج السادس الإعدادي فى العراق الدور الثاني 2023

من المتوقع أن يكون الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم في الساعات القادمة بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات في السجلات. سبق لوزارة التربية العراقية الإعلان عن أنها ستنشر النتائج بشكل رسمي في الأيام القليلة القادمة، سواء في المدارس أو عبر موقعها الرسمي على الإنترنت و هناك بعض من المصادر التو تؤكد أن نتائج الدور الثاني لهذه المرحلة تبدو أفضل بكثير من الأعوام السابقة.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني ؟

للوصول إلى نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم عبر موقع وزارة التربية العراقية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت.

2. ابحث عن خيار “نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023 بالاسم”.

3. اختر الفرع الذي تم التسجيل به، سواء كان علميًا أو أدبيًا.

4. حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب، مثل بغداد، الكرخ، النجف، ذي قار، الرصافة، وما إلى ذلك.

5. انقر على الخيار “تنزيل” المتاح بجوار اسم محافظتك.

6. انتظر حتى يتم تحميل الملف.

7. ثم قم بفتح الملف الذي تم تحميله وابحث فيه عن اسم الطالب للعثور على درجاته في جميع المواد.