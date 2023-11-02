“ياسعدك ياهناك لو أنت منهم”..اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السادسة عبر منصة مظلتي

شهدت الساعات الماضية نشر أسماء المستفيدين من البرنامج الاجتماعي الدعم الاجتماعي في الدفعة السادسة وفقًا للإعلان الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق والإعلان الرسمى قد أشار أيضًا إلى أن القوائم الكاملة ستتاح تدريجياً للجمهور للتحقق من أسمائهم في مختلف المحافظات و يجدر بالذكر أن الوزارة استقبلت حوالي 150,000 طلب تم قبولها من قبل المواطنين الذين يستوفون شروط وضوابط الحصول على المنحة المقدرة.

نشر اسماء المشمولين في منصة مظلتي

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق يوم الاثنين، الموافق 30 أكتوبر 2023، عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة العراقية لتقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين والمواطنات في البلاد، حيث يُقدم الدعم على شكل وجبات توزع شهرياً، كما يتم الإعلان عن الأسماء المستحقة لهذه الرعاية من خلال منصة “مظلتي” وموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ما هي شروط الحصول على منظومة الرعاية الاجتماعية؟

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط الضرورية للأفراد من الذين يتطلعون إلى الاستفادة بشكل دائم من برنامج الرعاية الاجتماعية وتكون كما يلي:

1. حيث يجب أن يكون الشخص المتقدم من جنسية عراقية.

2. و أن يكون شخصاً مقيمًا دائمًا في العراق.

3. ألا يكون شخصاً متلقيًا لبرامج الدعم الاخرى من التي تُقدمها الحكومة العراقية.

4. كما يجب أن لا يكون الشخص مقيمًا في دور إيواء أو السجن.

5. و يجب أن تكون جميه أعمار المتقدمين بين 18 و 60 عامًا، وبالنسبة للنساء بين 15 و 55 عامًا.