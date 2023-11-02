“شوف أنت منهم ولالا”..اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه السادسه لشهر أكتوبر 2023

العديد من المواطنين يبحثون عن رابط لاستخراج أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السادسة في شهر أكتوبر 2023 و يأتي هذا الاستفسار بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن رفع أسماء المستحقين للدعم في الصباح الباكر يوم الاثنين، 30 أكتوبر 2023، في جميع محافظات العراق.

نشر اسماء الرعايه الاجتماعيه الوجبه السادسه

عبر الرابط التالي يمكنك استخراج أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السادسة في أكتوبر 2023، تم الإعلان عن إتاحة أسماء المستحقين في الصباح الباكر يوم الاثنين، 30 أكتوبر 2023 وأُشير إلى أهمية اتباع الخطوات الإلكترونية التالية عبر منصة مظلتي:

1. تسجيل الدخول إلى منصة مظلتي.

2. انتقال إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

3. اختيار كشوفات المستفيدين بالرعاية الاجتماعية.

4. تحديد الدفعة السادسة.

5. إدخال معلومات المستفيدين الجدد في الحقول المخصصة.

6. النقر على زر الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

ما هى شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية 2023 ؟

للحصول على هذا الدعم في دولة العراق، يجب على المتقدم تلبية المعايير التالية:

1. يكون المواطن من الجنسية العراقية.

2. أن يكون لديه 4 أفراد في أسرته.

3. يتراوح عمر المواطن الرجل بين 18 و 60 سنة، وتكون السيدة المتقدمة من النساء بين 15 و 55 سنة.

4. يجب أن لا يكون لديه تأمين صحي أو اجتماعي.

5. ولابد ان هذا الشخص يكون مسجلًا في منظموة الدولة المخصصة من اجل الشؤون الاجتماعية.

6. يعتبر جزءًا من أسرة بدخل شهري منخفض.

7. و يجب أن يكون لديهم شخص في الأسرة يعاني من إعاقة صحية.