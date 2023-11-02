“قبل قرار المركزي المصري” ارتفاع جنوني لسعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 2-11-2023 |سعر الدولار بالسوق السوداء الآن

سعر الدولار في السوق السوداء بعد قرار البنك الفيدرالي …..تعتبر مصر واحدة من الدول التي تشهد تقلبات في أسعار العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يلجأ العديد من الأفراد والشركات إلى السوق السوداء للحصول على الدولار بأسعار مختلفة عما يتم تحديده رسميًا، وخاصة وأن هناك تباين قوي بين سعر الدولار في مصر بالبنوك الرسمية وسعر الدولار في السوق السوداء في مصر على الرغم من سعي الجهات المختصة للقضاء على السوق السوداء للدولار وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين للقانون.

سعر الدولار بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي

أعلن الفيدرالي تثبت سعر الفائدة عند نفس المستوى، وهو ما يعني أن أسعار الفائدة في البنك المركزي الأمريكي تكون في نطاقي 5.25% و5.5%.

الدولار في السوق السوداء

أسباب تقلب سعر الدولار في السوق السوداء في مصر ترجع إلى:

العرض والطلب: يتأثر سعر الدولار في السوق السوداء بالتوازن بين العرض والطلب عليه. عندما يكون الطلب على الدولار أكبر من العرض، يزيد سعره في السوق السوداء. الاقتصاد العام: تؤثر الظروف الاقتصادية والسياسية في مصر على تقلب سعر الدولار. على سبيل المثال، إذا كان هناك عجز في الميزانية أو تدهور في الاقتصاد، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره. القوانين والتنظيمات: تلعب القوانين والتنظيمات المتعلقة بتداول العملات دورًا في تحديد سعر الدولار في السوق السوداء. قد يؤدي تشديد القوانين أو تغيير السياسات إلى تأثير سعر الدولار.

سعر الدولار في السوق السوداء

بسبب قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، تشهد السوق السوداء حالة من الترقب انتظاراً لإعلان نتائج اجتماع لحنة السياسات النقدية المصرية والتي سوف تقرر اليوم سعر الفائدة، سعر الدولار في السوق السوداء سجل سعر شراء الدولار الأمريكي 45.5 جنيه ، ووصل سعر بيع الدولار الامريكي 47.00 جنيها مصرياً.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر العملة الأمريكية اليوم في البنوك المصرية 30.85 جنيهاً للشراء و30.95 جنيهاً للبيع وفيما يلي جدول يتضمن بالتفاصيل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023: