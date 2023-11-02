مسلسل كريستال الحلقة 90 التسعون والأخيرة نهاية صادمة للجمهور بعد مغادرة الجميع وترك فاي بمفردها

مسلسل كريستال الحلقة 90 التسعون، حقق مسلسل كريستال نجاح غير متوقعة رغم أن القصة نفسها مقتبس من مسلسل سبق عرضه منذ عدة سنوات ويطلق عليه حرب الورود، لكن شخصيات العمل اللبناني استطاعت توصيل الاحساس والأحداث بكافة تفصيلها للجمهور المشاهد، وهذا جعل كريستال يتصدر الترند من الحلقة الاولى وحتى الحلقة الأخيرة المقرر عرضها في غضون ساعات قليلة على القنوات الناقلة، ترقبوا معنا وسوف نوضح لكم المزيد حول مسلسل كريستال الحلقة 90 التسعون.

مسلسل كريستال الحلقة 90 التسعون

نشرت المطربة أحلام على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة شو النهاية السخيفة وهي في حالة من السخرية على تلك النهاية بعد متابعتها لجميع الحلقات، وليس أحلام وحدها من أعرب على الإزعاج الشديد من النهاية لكن الجمهور المتابع الكاملة يؤكد أن الحلقة الأخيرة من كريستال صادمة وغير متوقعة تماماً وكان يعتقد الجمهور أن مؤلف ومخرج العمل كان يغير في أحداث المسلسل في الحلقة الأخيرة.

أحداث مسلسل كريستال الحلقة الأخيرة

أصبحت نهاية كريستال نفس المسلسل التركي حرب الورود، كما هناك بعض المتابعين للمسلسل في حالة من الذهول والبعض يقول ليتني ما شاهدت المسلسل واضاعت باقة الانترنت بدون فائدة، والقليل جداً مؤيدين النهاية لأن فاي تستحق ما يحدث معها لأن الانتقام والحقد هذه هي نتيجته وكان هذا أفضل عقاب لفاي عندما تصبح بمفردها ويغادر الجميع حتى أشقائها.