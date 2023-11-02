وظائف شركة سبيرو سباتس.. كيفية التقديم في الوظائف والتخصصات المطلوبة

وظائف شركة سبيرو سباتس.. شهدت شركة سبيرو ضجة كبيرة في الفترة القليلة الماضية، بعد مقاطعة المشروبات الغازية التي تنتمي إلى الصهاينة، ليتم الإقبال الكبير على شراء مشروب سبيرو سباتس، من أجل العمل على دعم المنتجات الوطنية، مما تسعى الشركة إلى تحسين منتجاتها وتطويرها بشكل ملائم، مع التوسع في جميع الأسواق المحلية والعالمية، التي تُساهم بشكل كبير في انتشار المنتج.

التخصصات المطلوية في شركة سبيرو سباتس

حددت شركة سبيرو سباتس، بعض التخصصات المطلوبة للتوظيف في الشركة، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

15 مندوب بيع تجزئة داخل القاهرة والجيزة والإسكندرية.

4 محاسبين سواء ذكور أو إناث.

15 مندوب لبيع الجملة في محافظات القاهرة والجيزة.

مدخلين بيانات سواء كانوا ذكور أو إناث.

مناديب تحصيل.

مندوبين كبار عملاء.

مشرفين بيع جملة في القاهرة والجيزة وجميع محافظات وجه قبلي.

أخصائي موارد بشرية.

مدير حركة سيارات.

أخصائي موارد بشرية.

مدير مبيعات.

طريقة التقديم على وظائف شركة سبيرو سباتس

سهلت شركة سبيرو سباتس، إمكانية التقديم على الوظائف والتخصصات المطلوبة عبر إرسال البيانات اللازمة على إيميل ” [email protected]” بحيث تُجرى المقابلات يومي الجمعة والسبت وذلك من الساعة 10 صباحًا بعنوان 6 مربع 1183، مربع الوزراء مساكن شيراتون، على أن يتم إحضار جميع الأوراق الشخصية مع المتقدم لكي يتم قبوله في الوظائف المتاحة.