“لو عاوز تقدم”..شروط القبول في معهد معاون الأمن 2024 للذكور والبنات.. اعرفها قبل أي حد

مجموعة معينة من الشروط التي وضعتها بشكل عام وزارة الداخلية رادتي يجي أن تتوافر هذه المتطلبات للأفراد الذين سيتم قبولهم في دورة معاوني الأمن لعام 2024، وهذه الدورة التي ييحث عنها الكثيرون نظراً لاهميتها الشديدة فقد تم فتح باب التقديم لها خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2023 وفي ما يلي مزيد من التفاصيل.

ما هى شروط القبول في معهد معاون الشرطة ؟

للتأهل لدخول معهد معاوني الأمن في مصر لعام 2024، يجب على المتقدم تلبية المعايير التالية:

1. يكون المتقدم مصري الجنسية وأحد الوالدين يمتلكان الجنسية المصرية بشكل طبيعي وليس عن طريق التجنس.

2. ا أن لا يقل العمر عن 19 عامًا وألا يزيد عن 25 عامًا عند فتح باب التقديم.

3. حاصل على شهادة إعدادية أو مؤهل معادل لها.

4. يجب أن يكون لديه سجل حسن السمعة وألا يكون قد صدر بحقه أحكام جنائية تقضي بعقوبة مخلة بالشرف.

5. ألا يكون قد تم فصله من خدمة الحكومة أو القطاع الخاص بقرار تأديبي نهائي.

6. يجب ألا يكون قد تم فصله من أي معهد معاوني الأمن أو أي كلية أو معهد آخر لأي سبب.

7. أن يتوافر لديه اللياقة الصحية المطلوبة والتي يتم تحديدها من قبل المجلس الطبي المختص بالهيئة الشرطية.

8. طول المتقدم من الذكور على الأقل 170 سم وللإناث على الأقل 160 سم.

9. يجب ألا يكون المتقدم مجندًا في القوات المسلحة، ولا يجوز أن يكون ملحقًا بالخدمة في الشرطة أو أي جهة حكومية أخرى.

10 ومن اهم الشروط التي نص عليها المعهد أن يكون المتقدم غير متزوج، ولم يسبق له الزواج.