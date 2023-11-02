هنا الآن تحميل pdf كشوفات أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي 2023

يريد جميع المتقدمين التعرف على طريقة تحميل كشوفات pdf الخاصة بنتائج اسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي حيث أتاحت الوزارة خدمه الاستعلام عن تلك الأسماء بكل سهولة من خلال تحميل رابط النتائج بصيغة pdf ويمكن لجميع المتقدمين التعرف على اسماء المقبولين في صفوف الجيش العراقي لذلك سوف نوضح في السطور التالية كيفية الأستعلام وتحميل النتائج من خلال موقع وزارة الدفاع العراقية.

تحميل pdf كشوفات أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي 2023

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المتقدمين للالتحاق في الجيش العراقي لذلك سوف نوضح للجميع اليوم طريقة الاستعلام عن تلك النتائج بكل سهولة من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية:

يشترط على المتقدمين فتح الموقع الرسمي التابع إلى وزارة الدفاع العراقية.

ثم قم بالبحث من القائمة الرئيسية عن أسماء المقبولين بصفة جندي في العراق.

يجب عليك إدخال البيانات الشخصية مثل رقم التسجيل أو رقم البطاقة الشخصية.

ثم انتظر حتى يتم تحميل كشوفات المقبولين.

يمكن على الجميع تحميل القائمة والبحث عن اسمك فيها في دولة العراق.

ما هي شروط القبول في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي

في الآونة الأخيرة هناك عدد من الشروط المطلوبة لكي يحصل المواطن العراقي على نتائج أسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع حيث يجب للتعرف على جميع المقبولين في صفوف الجيش العراقي توفير العديد من الشروط والأحكام المطلوبة التي يجب توافرها بالكامل ويجب أن تكون وفق ما يلي بكل التفاصيل المتعلقة بها: