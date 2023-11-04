إزالة التعديات وتطبيق القانون بشكل فوري”.. توجيهات من الحكومة بشأن مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

تزامناً مع توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تفعيل مبادرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة مخالفات البناء بشكل دقيق ومستمر، والهدف من هذه الجهود هو الحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واستعادة حق الشعب في أملاكها، يأتي هذا الإعلان مع فتح قنوات تواصل جديدة لاستقبال شكاوى المواطنين والتبليغ عن التعديات على الأراضي والبناء المخالف.

توجيهات من الحكومة بشأن مخالفات البناء

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن جاهزية الوزارة لمتابعة ملف إزالة التعديات، وتم تخصيص أرقام تليفون لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وللمبادرة “صوتك مسموع”، هذه الأرقام تمكن المواطنين من التبليغ عن التعديات والشكاوى بشأنها، والإعلان يؤكد أن الدولة تمنح أهمية كبيرة لهذا الملف وتسعى لتنفيذ إجراءات صارمة لمنع انتشار هذه الظاهرة، ويمكن التواصل من خلال: 0220544041 – 0220544052، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة صوتك مسموع.

مبادرة “صوتك مسموع”

وجه وزير التنمية المحلية القائمين على مبادرة “صوتك مسموع” بفتح قنوات تواصل متعددة لاستقبال شكاوى المواطنين حول التعديات على الأملاك الدولية والأراضي الزراعية، يمكن للمواطنين التواصل عبر الواتس آب وصفحة المبادرة على موقع فيسبوك بالإضافة إلى البريد الإلكتروني، هذا يهدف إلى تسهيل التواصل وضمان سرعة استقبال الشكاوى والتفاعل معها.

إزالة التعديات وتطبيق القانون

يشدد وزير التنمية المحلية على عدم التهاون في استرداد حق الدولة ومكافحة التعديات، يجب على الجهات التنفيذية وقوات إنفاذ القانون تنسيق جهودها لمنع عودة التعديات وإزالتها، كما يتعين على المسئولين تقديم تقارير دورية عن جهودهم في هذا السياق.

رسالة قوية من الحكومة

يؤكد الوزير أن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة وستتخذ إجراءات حازمة ضد المخالفين، ويتوعد أيضًا بمحاسبة أي مسؤول يتقاعس عن واجبه في مكافحة التعديات، ويشدد على ضرورة تقديم هذا الملف على رأس أولويات العمل اليومي والمتابعة الفعالة لإزالة التعديات ومخالفات البناء.

من خلال هذا الإعلان تبنت الحكومة موقفًا حازمًا في مكافحة التعديات على الأملاك الدولية والأراضي الزراعية، ويهدف هذا الجهد إلى الحفاظ على حقوق الدولة وضمان مستقبل الأجيال القادمة، وتطلب الوزارة تعاون المواطنين في التبليغ عن التعديات والمخالفات لضمان إزالتها بشكل فعال وسريع.