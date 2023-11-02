يابختك لو انت منهم”.. هيئة السكك الحديدية تعلن باعفاء هذة الفئات فقط من ركوب القطار ببلاش .. زقطط وهيص 

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي نعيشها خلال هذه الأيام، تلتزم الحكومة بتقديم الدعم الشامل لمواطنيها من خلال تخفيف العبء المالي وتقديم سبل الراحة، وحرصاً من الحكومة ووزارة النقل، فيأخذ النقل العام سواء عبر القطارات أو مترو الأنفاق دورًا حيويًا في هذه الجهود، حيث تم اتخاذ خطوات فعالة لتقديم مساعدات مالية وتسهيلات لفئات معينة لتكون مجاناً لبعض الفئات ونصف تذكرة للبعض الآخر.

الركوب المجاني لفئات محددة

تستهدف هذه الخطوة فئات معينة يحق لها الركوب مجانًا على القطارات، يتضمن ذلك ما يلي:

الأشخاص المصابين بمرض السرطان حيث توفر هيئة السكك الحديدية بطاقات ذكية لهم ولمرافقيهم.

كما يمكن للأطفال دون سن الـ12 الاستفادة من الركوب المجاني في قطارات الدرجة الثانية.

كذلك مرضى الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك يمكن لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 70 عامًا الحصول على تذكرة مجانية بشرط تقديم بطاقة الهوية الشخصية.

الركوب بسعر النصف تذكرة

بالإضافة إلى الفئات المحددة التي تستفيد من الركوب المجاني هناك فئات أخرى تحق لها نصف تذكرة، يشمل ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم بشرط وجود إثبات من وزارة التضامن الاجتماعي، كما يمنح نصف تذكرة لأسر الشهداء والمصابين من أفراد القوات المسلحة وللأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات.

وتأتي هذه الخطوات كجزء من جهود الحكومة لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، من خلال توفير التسهيلات في قطاع النقل العام، تهدف الحكومة إلى تخفيف العبء عن كاهل الفئات المستهدفة وتقديم الدعم الضروري لتحسين جودة حياتهم.